Aconteceu em Urgueiras, no concelho de Albergaria-a-Velha

Uma mulher de 69 anos morreu este domingo em Urgueiras, Albergaria-a-Velha, Aveiro, afogada na psicina de casa.

De acordo com o Jornal de Notícias, um familiar encontrou a vítima mortal a boiar na piscina.

Ao local deslocou-se a GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do INEM.

Tudo terá sido um "acidente", e a "parece que a mulher se desequilibrou e caiu na piscina de casa, quando tentava recolher brinquedos que ficaram esquecidos na água", disse fonte dos bombeiros ao JN.

A equipa do INEM e os bombeiros ainda tentaram reanimar a mulher, mas o óbito acabou por ser declarado no local, com o corpo a ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.