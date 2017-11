Pub

A investigadora, de 44 anos, é a primeira mulher a dirigir a prestigiada instituição de investigação na área das ciências da vida

A investigadora Mónica Bettencourt-Dias será a partir de janeiro a nova directora do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), tornando-se assim a primeira mulher a dirigir aquela prestigiada instituição, criada há 56 anos.

Investigadora principal do IGC desde 2006, Mónica Bettencourt-Dias tem 44 anos. Doutorada em Bioquímica e Biologia Molecular pela University College de Londres, e com um diploma em Comunicação de Ciência, pelo Birkbeck College de Londres, a investigadora é membro do EMBO, Organização Europeia de Biologia Molecular, e por duas vezes, em 2011 e 2015 conquistou as exigentes bolsas "milionárias" do ERC, o European Research Council.

A escolha da investigadora para dirigir o IGC é o resultado de "um processo internacional conduzido por uma comissão independente constituída por investigadores de elevada reputação", anunciou hoje em comunicado a Fundação Calouste Gulbenkian.