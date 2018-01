Pub

A American Meteor Society recebeu mais de 350 relatos e publicou vários vídeos no YouTube

A queda de um meteoro sobre o estado norte-americano do Michigan iluminou os céus da área de Detroit, na terça-feira à noite, e causou um abalo que ficou registado como um sismo de magnitude 2,0, confirmou o serviço geológico norte-americano. O rasto do meteoro foi visto em outros estados norte-americano e até no Canadá.

O meteoro entrou na atmosfera terrestre e explodiu a cerca de oito quilómetros de New Haven - um som ouvido por mais de 77 pessoas. Segundo a American Meteor Society, movia-se a cerca de 45 mil km/hora, uma velocidade relativamente lenta - em comparação, o meteoro de Chelyabinsk, que explodiu sobre a Rússia em 2013, deslocava-se a 64 mil km/hora.

A AMS recebeu mais de 350 relatos de sete estados diferentes e publicou vários vídeos no YouTube.