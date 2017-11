Pub

Poço, com cerca de dez metros, tinha pouca água. Estava tapado com uma pedra que se partiu

Um menino de cinco anos ficou hoje ferido com gravidade após ter caído num poço em Estremoz, no distrito de Évora, tendo sido resgatado pelos bombeiros, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para a ocorrência, registada na Rua 1.º de Maio, foi dado às 11:51, tendo a criança sido transportada para o hospital de Évora.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, "o poço, com cerca de dez metros, situado no quintal de familiares do menino, tinha pouca água".

Populares que se encontravam no local relataram à Lusa que a criança estaria a brincar junto ao poço, tapado com uma pedra que se partiu, tendo o menino caído.

As operações de resgate, que se prolongaram durante mais de uma hora, envolveram operacionais e veículos dos bombeiros de Estremoz e de Vila Viçosa, da Força Especial de Bombeiros (FEB) e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), além da PSP.