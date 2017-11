Pub

O Media Lab terminou a semana de forma especial. Durante a tarde, os alunos da Escola Profissional de Setúbal puderam conversar com Paula Sá, a editora de Política do Diário de Notícias.

Num ambiente informal e de debate, discutiu-se o trabalho do jornalista, o funcionamento das redações nos dias de hoje, e a forma como o exercício desta profissão - bem como o seu papel social - foi mudando ao longo do tempo. A editora do DN explicou, por exemplo, a crescente pressão sentida pelos jornalistas atualmente, devido ao ritmo de trabalho imposto pelo aparecimento do jornalismo online. Depois desta conversa, os estudantes puderam visitar a redação do DN e aprender um pouco sobre um dos jornais mais antigos do país.

A sexta-feira foi ainda marcada pela visita de uma turma de 7º ano da Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Ibn Mucana, durante a manhã. Os alunos de Alcabideche foram jornalistas por um dia e construíram as suas próprias primeiras páginas de jornal, bem como um noticiário radiofónico. Os pequenos repórteres percorreram ainda os corredores das redações do DN e da TSF.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.