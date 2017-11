Pub

Duas escolas deslocaram-se ao Media Lab esta quinta-feira para viverem um dia dedicado ao jornalismo.

Os alunos do 8.º ano da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico da Quinta do Marquês e do Colégio Salesianos de Lisboa transformaram-se em pequenos repórteres durante umas horas e relataram as notícias do dia.

Depois de assistirem a um vídeo sobre os quase 153 anos do Diário de Notícias e de receberem uma formação sobre o que é e como se escreve uma notícia, além de trocarem ideias sobre o que é o jornalismo, os jovens dividiram-se entre a construção da primeira página de um jornal e a gravação de um noticiário radiofónico, e foram conhecer as redações do DN e da TSF. Durante a visita à rádio, puderam conversar com Óscar Cardoso e ainda encontraram a Ana Bola.

Os alunos terminaram a sessão entusiasmados, afirmando que o dia "foi bué fixe" e descrevendo a visita como "emocionante".

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

