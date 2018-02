Media Lab recebe Escola Básica Integrada do Carregado

Pub

Esta quinta-feira ficou marcado por três visitas dos alunos do 7º ano da Escola Básica Integrada do Carregado ao Media Lab do Diário de Notícias

Os mais de 150 alunos foram jornalistas por um dia e puderam ficar a conhecer um pouco mais dos 153 anos de história do DN.

Além de aprender um pouco sobre a evolução do jornalismo, da comunicação e sobre a escrita noticiosa, os estudantes construiram as suas próprias primeiras páginas e fazendo noticiários radiofónicos.

Tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, vendo em primeira mão o local de trabalho dos jornalistas profissionais.



O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt..