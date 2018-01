Media Lab recebe alunos da Casa Pia para primeira visita de 2018

Pub

Os alunos do Colégio Pina Manique - Casa Pia de Lisboa estiveram no Media Lab do Diário de Notícias para viver uma experiência jornalística.

A visita começou com a visualização de um vídeo sobre os 153 anos do jornal e prosseguiu com um debate sobre a importância e a evolução da comunicação e do jornalismo.

Em seguida, os estudantes foram desafiados a escrever as suas próprias notícias, para a sua primeira página de um jornal. Houve tempo ainda para uma visita à redação do DN.

Para terminar a manhã de sexta-feira, os jovens levaram para casa o jornal do dia e cópias das primeiras páginas que idealizaram.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

