IPMA já tinha alertado para o mau tempo na Madeira

Um avião que partiu de Lisboa com destino ao Aeroporto da Madeira e tinha as 20:45 como hora prevista de chegada esteve algum tempo no ar, devido ao mau tempo que se faz sentir, principalmente na costa sul da ilha, e regressou à capital.

A aterragem do voo da EasyJet, segundo o Diário de Notícias da Madeira, não foi possível.

Às 21:15 a aproximação à pista não foi possível e o avião ficou algum tempo no ar, aguardando a melhoria das condições meteorológicas. O mesmo jornal adianta que aeronave acabou por regressar a Lisboa, dadas as dificuldades.

Já esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou o aviso meteorológico para a Madeira de amarelo para laranja, sendo este o segundo mais grave, precisamente na zona sul da ilha e nas regiões montanhosas. Isto porque as previsões apontavam para chuva forte e possibilidade de trovoadas.