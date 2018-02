Maria G. Silva: "Os linfomas não são tumores raros "

Pub

Maria Gomes da Silva, diretora do Serviço de Hematologia do IPO Lisboa, falou com o DN sobre o linfoma folicular, uma doença trazida para a ribalta recentemente pela vice-presidente do Facebook para a Europa. Nicola Mendelsohn, de 46 anos, revelou, neste mês, que sofre da doença e não espera deixar de trabalhar

O que é um linfoma folicular?

Os linfomas são tumores de linfócitos. E não são raros. Constituem até 4% de todos os tumores. São os tumores do sangue - hematológicos - mais frequentes de todos. Podem ser linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. Este é um linfoma não Hodgkin de células B.

Como é que se comporta este linfoma?

Existem dois padrões de comportamento clínico que nos ajudam a distinguir dois grupos de doenças: os linfomas agressivos - que crescem depressa - e os indolentes, com comportamento mais arrastado no tempo. O linfoma não Hodgkin B folicular é, de todos os indolentes, o mais frequente de todos. É uma doença relativamente comum.

Costuma aparecer por volta de que idade?

Não costuma aparecer aos 40 anos, mas não é uma raridade. Temos números nacionais e é uma doença com um pico de incidência na casa dos 60 anos, mas o que é raríssimo é vê-los em crianças. Em pessoas relativamente jovens não é raríssimo. Acontece. Um outro dado importante é que a idade não é um fator que nos faça prever um comportamento clínico diferente. Ou seja, os doentes na casa dos 40 têm um comportamento semelhante ao dos que são diagnosticados por volta dos 60.

É uma doença incurável?

Tendo um crescimento lento, e com alterações nas células que as levam a não morrer quando deviam, é um linfoma que nós não sabemos curar com os tratamentos habituais. O linfoma folicular é, na maioria dos casos, uma doença incurável. Mas isso não quer dizer que não seja compatível com sobrevivências muito longas. O facto de terem existido grandes progressos no conhecimento da biologia da doença e no desenvolvimento de tratamentos diferentes fez com que a sobrevivência média de doentes com linfoma folicular seja, neste momento, muito prolongada, na casa de uma década e aproximando-se das duas.

Os doentes conseguem manter uma vida normal, ativa?

Habitualmente, a doença não é tratada enquanto o doente não tem sintomas. Os doentes não vivem mais, se forem tratados mais cedo. A maior parte dos doentes faz uma vida perfeitamente normal com a doença. É uma doença crónica e não deve impedir, salvo em situações clínicas muito particulares, uma vida normal.

Nicola Mendelsohn diz que há pouca consciência sobre a doença e que não é direcionado o dinheiro suficiente para a investigação. Concorda?

Há pouca consciência sobre a doença. Concordo. A maior parte das pessoas já ouviu falar de cancro da mama, do intestino, do pulmão, mas nunca ouviu falar de linfomas. Aquilo que não se conhece é o que provoca mais medo. Tenho visto muita investigação em linfomas para melhorar conhecimento sobre a doença e os tratamentos. Se o financiamento é suficiente? Nunca é. Gostaríamos sempre de ter maior disponibilidade de meios.