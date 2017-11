Pub

Direção-Geral de Saúde confirmou nesta quarta-feira mais dois casos, de duas pessoas com idades superiores a 80 anos, o que faz subir o número de infetados para 56

Duas pessoas com idades superiores a 80 anos foram dignosticadas com Legionella, segundo informa nesta quarta-feira a Direção-Geral de Saúde. O organismo adianta que os dois doentes iniciaram sintomas a 13 e 16 de novembro, tendo estado sob investigação epidemiológica.



"Tendo em conta que a fonte emissora de aerossóis do Hospital de São Francisco Xavier foi encerrada no dia 4 de novembro, considera-se que estes casos se encontram ainda no período de incubação descrito na literatura médica, que pode ultrapassar os 10 dias", refere o comunicado da DGS que deixa uma mensagem tranquilizadora ao realçar que é baixa a probabilidade de surgirem novos casos



Refira-se que já faleceram cinco pessoas no surto relacionado com o Hospital São Francisco Xavier morreram já cinco pessoas. 16 pessoas ainda se encontram hospitalizadas, sendo que 35 já tiveram alta.