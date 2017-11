“Gosto muito desta água”, diz Olga Alexandre, ao DN, enquanto ajeita os seus garrafões em três das 11 bicas da Fonte de São João, no centro do Luso

Na terra da mais famosa água engarrafada do país, a mensagem é de poupança, mas a seca pouco se faz sentir, no dia-a-dia da população e na produção da Água de Luso. "Não temos problemas", diz o autarca local, enquanto as empresas do setor garantem estar a laborar sem limitações. Durante esta semana, o DN publica trabalhos sobre o momento de seca que o país atravessa

A água não brota com a intensidade de outros outonos mas isso não trava os braços de novos e velhos, que se afadigam a pôr e tirar garrafões de plástico das bicas da Fonte de São João. Ali, no coração do Luso, terra da mais famosa água engarrafada de Portugal (a marca de produtor mais vendida do país), a seca ainda pouco se faz sentir. E, embora a preocupação com o assunto esteja na boca e no pensamento de todos, tanto a Sociedade da Água de Luso como as fontes de abastecimento público no centro da vila termal funcionam, por agora, sem limitações.

"Nós ainda não estamos muito afetados. A água, como se vê, é pouquinha mas vai dando. E aqui na zona ainda temos mais bicas que saem da serra", diz, ao DN, Dina Matias, enquanto enche meia dúzia de garrafões na Fonte de São João, o reservatório do centro do Luso, que motiva um constante corrupio de bairradinos e visitantes da região. A fonte de água de nascente, de origem superficial [distinta da da Água de Luso, que é captada em profundidade], é um dos ex libris da vila. E quem, numa manhã a meio da semana, a vê constantemente requisitada, sem negar um fio do precioso líquido às dezenas e dezenas de vasilhas de plástico que o vão sorvendo, pode julgar que encontrou ali um oásis no meio da seca extrema que abala o país.

"Felizmente, ainda não tivemos problemas. O abastecimento público, proveniente de captações subterrâneas, que ainda não esgotaram a capacidade, e da Águas do Centro Litoral, tem funcionado sem limitações", descreve o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, crente de que a Sociedade da Água de Luso, que explora uma das marcas mais famosas do concelho, também está a salvo de dificuldades, de momento. "São captações de grande profundidade, com um caudal muito grande. Que eu saiba, não terá qualquer problema", nota.

O assunto é de relevo, numa terra que se habituou a apreciar aquela água "puríssima" - na designação cunhada, em 1903, pelo químico francês Charles Lepierre, após fazer a primeira análise bacteriológica à água termal. Inicialmente, apenas era servida no interior das termas criadas pela Sociedade para o Melhoramento dos Banhos de Luso, em 1852. Em 1894, começou a ser vendida para fora. E ficou célebre, até aos dias de hoje: com 178 milhões de litros vendidos por ano, é a marca de produtor com maior quota de mercado em Portugal (cerca de 17%), num setor dominado pelas marcas brancas de empresas de grande distribuição (60%).

Por tudo isso, importa saber como é que a seca pode ou não afetar o normal funcionamento da unidade de enchimento da Água de Luso - agora localizada na freguesia vizinha de Vacariça (a cerca de cinco quilómetros), para onde segue através de uma conduta subterrânea. Nuno Pinto de Magalhães, diretor de comunicação e de relações institucionais da Sociedade Central Cervejas e Bebidas (empresa, do grupo Heineken, que detém a marca), remete esclarecimentos para o secretário-geral da APIAM - Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente, tendo em conta que "a questão é abrangente ao setor".

Este dirigente, Francisco Furtado Mendonça, confessa que a associação "acompanha com preocupação a situação de seca no país". Mas garante que, "até ao momento, as empresas associadas não fizeram eco de nenhuma insuficiência, atual ou previsível, quanto ao abastecimento ao nível das suas captações". E rejeita comentar a hipótese de o agravamento da situação poder trazer dificuldades ao normal funcionamento do setor ou levar a um aumento do preço para o consumidor.

Habituados a levar água para casa a custo zero, os utilizadores frequentes da Fonte de São João estarão a salvo desses sobressaltos. "Esta água cai melhor para beber do que a das torneiras. E vem aqui buscá-la muita malta de longe. É o que dá fama à vila do Luso", diz Manuel Silva, morador numa aldeia vizinha.

"Gosto muito desta água", sublinha Olga Alexandre, habitante da Marinha Grande, habituada a fazer um desvio pelo Luso, sempre que se desloca a Coimbra para consultas médicas. "Levo água para os meus pais, que me dizem sempre "quando lá passares traz uns garrafões". É uma tradição de família: sabe-lhes melhor, acham-na mais leve, mais fresca", conta, por sua vez, Nuno Mendonça, antes de partir do local de trabalho, na Mealhada, para a casa de família, em Seia.

Em dias de seca, há quem note o fio de água mais fino do que o habitual. "É muito menor do que noutros anos, nesta altura", diz Dina. Manuel relativa: "Até nem está muito mau, há lugares que estão muito piores do que o nosso." É com esses cenários em mente que Rui Marqueiro tenta consciencializar a população local. "Não temos tido problemas. mas a mensagem tem de ser "poupem água o mais possível, não exagerem no consumo"", alerta o presidente da Câmara da Mealhada, explicando que a autarquia está "a trabalhar em medidas factíveis para reduzir os consumos" (como, eventualmente, abdicar da rega em jardins municipais).

Ainda assim, "neste momento a Fonte de São João continua com um caudal normal para a época", garante Rui Marqueiro. "Não houve problemas durante todo o verão, quando tem de aguentar os gastos da oferta hoteleira da zona, e agora também não há", conclui o autarca. Afinal, a terra da água engarrafada mais famosa de Portugal é mesmo um oásis no país da seca.