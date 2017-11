Pub

Quando Calen Ross morreu, a mulher permitiu que o rosto dele fosse doado para ser usado num transplante. Seis meses depois, Lilly voltou a tocar no rosto do marido

Uma mulher norte-americana que perdeu o marido há um ano voltou a tocar no rosto do companheiro: quando Calen Ross morreu, Lilly permitiu que o rosto dele fosse doado para ser usado num transplante; seis meses depois, conheceu o homem que recebeu uma cara nova.

A história foi divulgada pela clínica Mayo, nos Estados Unidos, onde foi feito o transplante. Andy Sandness foi operado no ano passado e desde então queria agradecer à família do dador.

A história de Sandness e Calen "Rudy" Ross tem alguns paralelos. Andy ficou completamente desfigurado numa tentativa de suicídio, quando tinha 21 anos. Dez anos depois recebeu o rosto de Rudy, que se suicidou quando tinha 21 anos, em junho do ano passado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Lilly, que tinha 18 anos e estava grávida na altura, sabia que o marido estava inscrito como dador e permitiu também o transplante do rosto. "Estou muito orgulhosa do Rudy, de ter ajudado inúmeras pessoas, com o coração, o fígado os pulmões, os rins, o pâncreas.

Quanto a Sandness, queria apenas agradecer à família. "Não sei se é possível agradecer o suficiente pelo que me deram", confessou. Quando finalmente se encontraram, os dois jovens abraçaram-se e Lilly perguntou a Andy como estava. "Maravilhoso", foi a resposta.

A cirurgia pioneira, o primeiro transplante de rosto a ser feito pela Clínica Mayo, em Rochester, Minnesota, demorou 56 horas.

A primeira pessoa a receber um transplante parcial da face foi a francesa Isabelle Dinoire, em 2005. Portugal tem capacidade técnica para a realização de transplantes de útero e do rosto, mas ainda não os realiza devido à dimensão do investimento que exige, revelou o presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação em 2015. "São situações que ainda têm de ser consideradas no domínio da experimentação, esporádicas, dada a sua complexidade enorme", afirmou Fernando Macário na altura,

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.