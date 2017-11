Pub

Rastreio mostra que dois de 170 trabalhadores da unidade hospitalar foram infetados pela bactéria

Cerca de 170 trabalhadores do Hospital São Francisco Xavier (HSFX), em Lisboa, afetado por um surto de 'legionella', foram rastreados à presença da bactéria, mas apenas dois foram infetados, revelou hoje a administradora desta unidade de saúde.

Rita Perez falava na comissão parlamentar da Saúde, onde está a decorrer uma audição sobre o surto de 'legionella' no HSFX, tendo assumido que na base deste problema esteve "um acidente adverso imprevisto".

Houve um acidente adverso imprevisto, senão não existia infeção

Segundo Rita Perez, no seguimento deste surto foi criado um local específico no hospital onde foram rastreados os trabalhadores com sintomas da pneumonia. Por esse local passaram 170 funcionários, dos quais dois revelaram-se infetados com a bactéria.

"Ninguém poderá lamentar mais do que o hospital a morte e doença dos nossos doentes e a infeção de dois trabalhadores, entre os mais de 1.000 que trabalham diariamente" nesta instituição, afirmou.

Estes dois trabalhadores apresentam, tal como os restantes infetados com a bactéria, comorbilidades e fatores de risco muito importantes para infeções em geral.

No seguimento deste surto, que a Direção-Geral da Saúde (DGS) deu por terminado na segunda-feira, foram infetadas 56 pessoas, das quais cinco morreram.