Os cinco homens que tiveram sexo com uma jovem de 18 anos afirmam que foi consensual

Foram esta terça-feira ouvidas as alegações finais de um julgamento que está a indignar as feministas e defensores de direitos das mulheres em Espanha. Cinco homens são acusados de violar uma jovem de 18 anos nas Festas de São Firmino, em Pamplona, no ano passado. O ministério público pede 22 anos e 10 meses de prisão para cada um, mas, na versão deles, o sexo foi consentido. No decorrer das sessões, houve quem defendesse que o juiz estava a julgar a vítima e não os acusados.

O magistrado foi criticado por permitir que os advogados de defesa apresentassem elementos sobre a vida pessoal e caráter da alegada vítima, pondo em causa o seu sofrimento. Um advogado de defesa apresentou mesmo o relatório de um detetive privado que espiou a jovem, incluindo a sua atividades nas redes sociais e as férias com amigos. Isto para apoiar a estratégia da defesa de que o sexo com os cinco jovens foi consentido.

Para a acusação, não é credível que uma jovem de 18 anos que nunca tinha feito sexo em grupo se envolvesse numa orgia com cinco rapazes que tinha conhecido há sete minutos na rua, sem negar-se a nada e sem preservativo, noticia o El País. "Nem nos seus piores pesadelos pensou em algo assim", disse a procuradora, falando em "violência e intimidação". A jovem reconheceu durante o julgamento que os homens não usaram força e que não conseguiu oferecer resistência física.

Por outro lado, foram excluídas conversas entre os acusados em que aparentemente falavam da possibilidade de violar mulheres. Aliás, o julgamento ficou conhecido em Espanha como o caso "La manada", o nome do grupo da rede social WhatsApp por onde os rapazes comunicavam e onde terão falado de arranjar cordas e as chamadas drogas de violação, antes da viagem de Sevilha para Pamplona.

Após terem tido sexo com a jovem, prometeram enviar vídeos aos amigos, vídeos esses que foram analisados pelo tribunal. O relatório da polícia diz que nos vídeos a jovem mantêm uma atitude "passiva ou neutra", com os olhos sempre fechados. "Só queria sair que acabasse rapidamente", disse depois a rapariga no tribunal.

"Neste julgamento, parece que o que está a ser julgado não é o crime, mas a honra desta mulher", argumentou Amalia Fernández, presidente da Themis, uma associação de mulheres juristas, em declarações à BBC. "Em crimes contra as mulheres, a vítima é transformada em suspeita, o que nunca acontece com os queixosos de outros crimes." Fernández questiona como o juiz pode ter aceitado um relatório de um detetive como pertinente para avaliar o sofrimento da vítima, ao mesmo tempo que considerou as conversas de WhatsApp irrelevantes.

