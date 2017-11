Pub

O fundador da Farfetch veio à Web Summit a Lisboa falar sobre as responsabilidades de um cargo de topo. Ao DN garantiu que Portugal será sempre o coração do único unicórnio português (termo usado para as empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares

O topo é um lugar solitário ou o melhor lugar?

As duas coisas. Não me posso queixar, faço aquilo de que gosto, acordo todos os dias com montes de ideias, uma sensação de excitação e de positividade em relação às oportunidades que ainda estão aí para desbravar. Mas é a profissão, diria, mais solitária do mundo. Porque o CEO está sempre num palco, aquilo que diz aos colaboradores, aos colegas do board [conselho de administração], aos investidores, aos media, é analisado de uma forma que não se aplica a outras pessoas da empresa. Costuma dizer-se que quando as decisões são fáceis nunca chegam ao CEO. As coisas escalam e quando chegam ao CEO são decisões que podem determinar o futuro da empresa e normalmente não têm grandes variáveis.

Também é mais fácil, sendo CEO, criar a empresa com que sonhou?

Exatamente. Isto é para o bem e para o mal. O CEO tem de viver com as consequências das decisões que toma. Claro que essas decisões são tomadas em equipa, são tomadas em consulta ao conselho de administração e juntamente com os investidores. Portanto não há aqui o CEO que entra e faz aquilo que quer e bem lhe apetece, mas tem sem dúvida um voto na decisão e tem de viver com essas consequências. sejam elas positivas ou negativas.

Foi difícil convencer as pessoas de que a Farfetch podia ser o que é hoje?

Foi difícil. Até diria mais, qualquer empreendedor, se começar a achar que é muito fácil convencer as pessoas da sua ideia, deve repensar a ideia, é porque ela não é muito inovadora, não é muito revolucionária. Se for uma ideia verdadeiramente inovadora é natural que cause ceticismo das pessoas. As ideias mais inovadoras, é quase como a arte e mesmo a própria ciência é exemplo disso, as coisas mais polémicas foi quando se deu os saltos maiores na ciência - estou a pensar no Galileu Galilei, no Darwin ou no Einstein com as suas ideias -, portanto quanto maior for o ceticismo, normalmente é um bom sinal.

Ainda arrisca?

Temos de reinventar a Farfetch constantemente. Costumo dizer que o modelo de negócio atual daqui a cinco anos estará obsoleto. Não sei como, mas sei que estará. As empresas de base tecnológica têm de estar constantemente a reinventar, a destruir o seu modelo de negócio e a reconstruir outro.

Está a pensar em coisas novas, será num novo modelo de Farfetch?

Fazemos as duas coisas: otimização e inovação ao mesmo tempo. Isso é um foco muito grande da empresa. Está na nossa cultura. Somos uma API, uma plataforma que pode ser usada por outras empresas para desenvolverem os seus modelos de negócio. Temos exemplos de empresas que têm modelos de negócio completamente novos que estão também a construir em cima da nossa plataforma. Penso que é essa a melhor forma de inovarmos: é inovarmos dentro e convidarmos os empreendedores com ideias inovadoras a construir em cima do nosso ecossistema. É esse o plano para o futuro.

A Farfetch será sempre uma empresa portuguesa?

Somos uma empresa luso-britânica. E digo com muito orgulho que somos luso-britânicos porque começámos em Portugal e Londres desde o dia 1. É cá que temos a maior equipa, e continuará a ser sempre. É em Portugal que é construído o coração da Farfetch, que é a tecnologia, a nossa plataforma e portanto a aposta em Portugal é para agora e para o futuro.

E é um orgulho ser o CEO do único unicórnio português?

Penso que temos de nos preocupar com a nossa missão, que a Farfetch esteja no mercado como uma empresa fantástica para se trabalhar. A segunda missão, como de qualquer empresa, devia ser criar um local fantástico para se trabalhar. Somos a única empresa do nosso setor, que eu conheça, em que todos os funcionários têm ações na Farfetch e é aí que estamos concentrados, continuar com este espírito de equipa. Depois se já somos unicórnios há uns anos e somos os únicos... Deus queira que não sejamos os únicos por muito tempo, espero que muito rapidamente haja outras empresas. Há várias aí que vão com certeza atingir esse estatuto.