Serviço Nacional de Saúde (SNS) promove campanha com caras conhecidas para apoiar a limitação da taxa de sal, que hoje é votada no Parlamento

#JuntosContraOSal é a campanha que junta Ana Malhoa, Jorge Jesus, Sara Matos e Sílvia Alberto pela redução do sal nos alimentos. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) recorreu a caras bem conhecidas dos portugueses para apoiar a taxa de limite de sal, que é votada no Parlamento esta quinta-feira, no âmbito do Orçamento do Estado para 2018.

"Isto está muito carregado de sal" é a reação de Jorge Jesus no vídeo promocional publicado no Facebook do SNS.

A proposta prevê um novo imposto de 0,8 cêntimos por cada quilo de produto, aplicado a alimentos cujo teor de sal seja igual ou superior a um grama por cada 100. O imposto abrange batatas fritas, bolachas ou flocos de cereais. Fica o conselho de Ana Malhoa: "Agora é menos sal, é mais pimenta."

Rita Ferro Rodrigues, Sílvia Alberto e Sara Matos são outras das figuras conhecidas que se associaram a esta campanha do SNS.