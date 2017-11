Pub

A mais velha das irmãs do empresário português estava internada no IPO do Porto

Ana Augusta Azevedo, a mais velha das irmãs de Belmiro de Azevedo, que era o mais velho dos oito irmãos, morreu também esta quarta-feira, apurou o DN.

Estava internada no Instituto Português de Oncologia, no Porto.

O óbito ocorre no mesmo dia em que morreu Belmiro de Azevedo, empresário português, histórico líder da Sonae e um dos homens mais ricos de Portugal. Tinha 79 anos.