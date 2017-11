Pub

Aviso mantém-se até às 23:00 deste domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até às 23:00 de hoje (mais uma hora em Lisboa) o aviso meteorológico amarelo em vigor em sete ilhas dos Açores, devido a chuva e trovoada.

Segundo uma nota do IPMA, em causa estão as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) e as ilhas do Grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa).

O IPMA já tinha colocado no sábado sob aviso amarelo estas sete ilhas do arquipélago dos Açores para chuva, trovoada e vento, mas agora o aviso é referente apenas a chuva e trovoada até às 23:00 dos Açores (24:00 em Lisboa).

O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.