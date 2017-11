Pub

Alerta do IPMA vigora até à meia-noite

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso meteorológico para as nove ilhas do arquipélago dos Açores devido à previsão de chuva.

O aviso laranja vigora até às 24:00 de hoje (mais uma hora em Lisboa) nas ilhas de São Miguel, Santa Maria, Corvo, Flores, São Jorge, Terceira, Faial, Pico e Graciosa.

A delegação regional dos Açores do IPMA justifica ter elevado para laranja o aviso meteorológico para o arquipélago, que estava com aviso amarelo, devido ao facto de se ter observado, na última hora, 23,9 milímetros de precipitação na estação de Ponta Delgada/Nordela e 18,2 mm na estação de Ponta Delgada/Observatório Afonso Chaves.

Nas nove ilhas do arquipélago mantém-se o aviso amarelo para trovoada até às 23:00 de hoje.

Segundo a delegação regional, uma depressão está a afetar a região dos Açores "com condições de forte instabilidade", o que provocará "aguaceiros intensos e trovoada nas próximas horas".

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.