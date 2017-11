Pub

Semana começa com céu limpo. Chuva, se houver, será só no fim de semana

O início de semana vai ser marcado por céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado, prevendo-se na terça-feira uma descida das temperaturas de 3/4 graus Celsius, disse a meteorologista Patrícia Gomes.

"Começamos a semana com muita nebulosidade, em especial na região sul e no interior norte e centro e que irá dissipar durante a manhã dando lugar a um céu pouco nublado ou limpo. Na terça-feira, vamos ter uma descida das temperaturas a rondar os 3/4 graus", disse à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Patrícia Gomes, o vento vai soprar fraco a moderado, hoje do quadrante norte, mas a partir de terça-feira com predominância do quadrante leste, sendo mais intenso nas terras altas.

"No que diz respeito às temperaturas, hoje sobem um pouco nas regiões do interior norte e centro, mas amanhã [terça-feira] haverá uma descida generalizada em quase todo o território e a partir daí não haverá grandes variações significativas em relação à temperatura", disse.

Segundo a meteorologista do IPMA, a descida da temperatura varia de região para região, sendo que no interior as mínimas serão mais baixas e em alguns casos podem rondar os zero graus Celsius e com formação de geada.

"As máximas variam entre os 16 e os 20 graus, sendo hoje o dia mais quente com temperaturas por exemplo em Santarém, Setúbal e Faro com 22 graus e alguns locais do litoral a rondar os 20/21. Mas, de um modo geral, rondam entre os 16 e os 20 graus", indicou.

Quanto às temperaturas mínimas, Patrícia Gomes destacou que a descida na terça-feira ronda os 3/4 graus e a partir daí vão registar-se pequenas variações.

"Em relação à chuva, existe uma possibilidade de ocorrência nos dias 17 e 18, no entanto, é um cenário com alguma incerteza e com uma probabilidade relativamente baixa a rondar os 20/25%. Será um cenário pouco provável e como é no final da semana é uma situação que temos de acompanhar", concluiu.