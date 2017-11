Pub

Situação começou cerca das 17:00 de quinta-feira e ainda se mantém

O homem que esta quinta-feira à tarde se barricou num supermercado de Vila Nova de Poiares, Coimbra, continua no interior do estabelecimento esta manhã. Fonte do comando territorial da GNR de Coimbra disse ao Diário de Notícias, pelas 8:00, que não há desenvolvimentos relativamente a esta ocorrência.

Situação, que teve início com a chegada da GNR ao local devido ao alerta de um assalto ao supermercado, prolonga-se há cerca de 15 horas. O "presumível assaltante" barricou-se no interior do prédio, onde ainda se encontra, com as autoridades a criarem um perímetro de segurança e a tentarem negociar para "acabar com as coisas em bons termos".

Da situação resultou um ferido, o proprietário do supermercado, que foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, atingido por uma coronhada.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia de Segurança Pública (PSP), está também no local.