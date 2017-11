Pub

"Não sabemos as causas da ocorrência. O homem caiu da arriba e o corpo está agora a ser resgatado", disse fonte do CDOS

Um homem, com cerca de 60 anos e de nacionalidade estrangeira, morreu esta sexta-feira após uma queda de cerca de 15 metros no Cabo da Roca, em Sintra, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

"O alerta para a ocorrência foi recebido pelas 17:34. Tratou-se de uma queda numa arriba no Cabo da Roca, de cerca de 15 metros, que causou a morte de um homem com cerca de 60 anos e de nacionalidade estrangeira, que ainda não foi possível apurar qual, em concreto", disse fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o corpo da vítima mortal, que caiu em terra, estava a ser resgatado pelos meios de socorro no local, cerca das 19:30.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Não sabemos as causas da ocorrência. O homem caiu da arriba e o corpo está agora a ser resgatado", acrescentou.

No local estão 18 operacionais e sete viaturas dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Autoridade Marítima.