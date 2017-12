Pub

Indivíduo de 48 anos é ainda acusado de desobediência e ameaças a um agente. Recursou também identificar-se

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 48 anos, por crimes de ameaça a elemento policial, desobediência e exposição ao abandono de menor, num caso que ocorreu numa loja de Setúbal.

"Num estabelecimento comercial, um agente da PSP verificou que se encontrava um menor, com três anos, na zona de acesso à saída durante largos minutos, sem supervisão parental", refere a PSP, em comunicado.

Por esse facto, foi solicitada a presença do progenitor junto do menor. "Perante os factos, o progenitor reagiu com injúrias e ameaças ao agente, recusando posteriormente identificar-se. O indivíduo acabou detido", salienta a polícia

Também em Setúbal, a PSP deteve um homem de 22 anos por posse de droga. "Após informação de uma ocorrência de violência doméstica, onde teriam ocorrido agressões entre familiares, uma equipa da PSP deslocou-se ao local", explica a corporação. No local, a PSP apreendeu 304 doses de haxixe, uma faca, uma balança de precisão e 80 euros em dinheiro, com o homem a ser detido.