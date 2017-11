Pub

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 72 anos, por suspeita de tentar atirar a sua companheira pela janela da residência de ambos em Almada, Setúbal, mas foi imobilizado por vizinhos, até à chegada das autoridades.

"Após informação de que um indivíduo estaria a tentar atirar a sua companheira pela janela da sua residência, uma patrulha da PSP deslocou-se prontamente ao local. Os agentes entraram na habitação, manietando e detendo o suspeito, que se encontrava a ser submetido a tentativa de imobilização por parte de vizinhos", refere a PSP.

Os vizinhos forçaram a entrada na residência em auxílio da vítima, que acabou por necessitar de tratamento hospitalar devido aos ferimentos sofridos.

O suspeito acabou detido a vai ser presente a tribunal.

Também no distrito de Setúbal, mas no concelho do Barreiro, foi detido um homem, de 33 anos, por resistência e coação sobre elemento policial.

Uma patrulha da PSP procedeu à sua abordagem para identificação e levantamento de auto de contraordenação, ao que o suspeito recusou identificar-se, ameaçando e injuriando os agentes, reagindo com violência e agredindo um dos elementos com um murro na zona das costelas", refere a PSP.

A PSP explica que, devido à "constituição física do suspeito e o seu comportamento agressivo", foi solicitado apoio policial para o local, acabando o mesmo por ser manietado.

"O suspeito, com vários antecedentes criminais, acabou detido vai agora ser presente a tribunal.

