Um guarda do Estabelecimento Prisional do Porto foi detido hoje de madrugada, quando prestava serviço numa das torres de vigia, com 56 gramas de haxixe e nove telemóveis, informou hoje a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGSP).

Os Serviços de Vigilância do Estabelecimento Prisional do Porto, em articulação com a PSP, "apreenderam esta madrugada, a um elemento do corpo da guarda prisional que prestava serviço a uma das torres de vigia daquele estabelecimento prisional, nove telemóveis e cerca de cinquenta e seis gramas de haxixe", lê-se num comunicado de imprensa.

A detenção e apreensão de droga foi o culminar de um "esforço acrescido ao trabalho quotidiano de controlo à entrada e circulação de bens e produtos ilícitos em contexto prisional", refere a mesma nota de imprensa, informando que para além dos procedimentos criminais e judiciais em que o guarda detido incorre, aquele trabalhador será ainda "objeto de procedimento disciplinar interno".

O elemento do corpo da guarda prisional, bem como os telefones e droga apreendidos foram entregues à PSP.

Os elementos do corpo da guarda prisional envolvidos nesta operação serão "objeto de louvor", acrescenta a DGRSP, sublinhando que "esta Direção-Geral, assim como a maioria dos elementos do corpo da guarda prisional, estão "empenhados no combate à entrada, circulação e tráfico de bens e produtos ilícitos.