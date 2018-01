Pub

A professora e investigadora da Universidade de Coimbra, Helena Freitas, considera que há uma oportunidade para recuperar o pinhal de Leiria de forma sustentável

Qual é a importância do pinhal de Leiria?

Tem uma simbologia muito forte, desde logo do ponto de vista da História, porque é resultado do primeiro ato político de ordenamento do território, pelo D. Dinis. Foi um rei muito especial, com uma importância excecional na forma como olhou para o território, e na nossa identidade coletiva ficou essa marca, da mata do rei. Além disso, é uma mata nacional, o que implica uma responsabilidade do Estado na sua gestão, que tem de ser exemplar. Por isso, é importante a decisão agora tomada de fazer da recuperação do pinhal de Leiria um projeto exemplar.

E do ponto de vista ecológico?

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A sua primeira função foi a de fixar as areias. No final do século XIX, princípios do XX, já depois de ter sido importante para a construção de navios durante os Descobrimentos, houve uma orientação para a produção de madeira e resinagem. A Marinha Grande viveu um expoente com a resinagem. Vale a pena lembrar que este pinhal foi durante muito tempo, até há três ou quatro décadas, um exemplo de boas práticas silvícolas. Mas as instituições perderam recursos humanos, como sapadores e guardas florestais, o que implicou perda de conhecimento técnico-científico. Houve um certo desmazelo associado à gestão desta mata, que passou de bom a mau exemplo de gestão.

O que tem de ser feito para regressar a uma boa gestão?

Penso que o ICNF está a fazer um grande esforço para tornar este momento numa oportunidade para recuperar o pinhal de Leiria, para ser viável a longo prazo. É muito complexo, porque ardeu na quase totalidade, mas o ICNF está a fazer uma intervenção ativa, removendo o que pode representar um risco, como madeiras queimadas, e ampliando a margem de segurança junto às estradas. E há a colaboração com as universidades, que vão elaborar nos próximos seis meses a proposta do modelo de silvicultura que deve orientar a sua gestão ecológica.