Nova solução para a disfunção erétil tem tido bons resultados nos testes efetuados e deverá custar pouco mais de um euro

A nitroglicerina é um líquido sem cor e sem cheiro que, dependendo da quantidade, pode funcionar como explosivo. Agora, testes realizados no University College Hospital, em Londres, concluíram que a substância pode ser utilizada num gel anti-impotência, que está a ser testado e tem tido bons resultados.

De acordo com os resultados do estudo e dos testes, o gel com nitroglicerina é 12 vezes mais rápido que o viagra e 44% dos homens que participaram no estudo tiveram uma ereção em cinco minutos. Dos 220 testes feitos, 70% tiveram sucesso em 10 minutos. Além disso, o gel poderá funcionar cerca de 12 vezes mais rápido que o viagra.

Ao The Sun, o urologista David Ralph explicou que as vantagens do novo produto são uma "potencial ação rápida e facilidade de uso". Para o especialista, o gel pode "aumentar o nível de intimidade entre os casais".

Contudo, existem efeitos secundários, como dores de cabeça. Os especialistas, no entanto, afirmam que vão alterar ligeiramente a "receita", de maneira a garantir melhores resultados e menos efeitos prejudiciais.

Segundo os mesmos, o gel poderá estar à venda já no próximo ano, e poderá custar pouco mais de um euro.