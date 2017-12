Pub

Tempo frio continua até quinta-feira, chuva regressa mas apenas na região Norte

O tempo frio e seco vai manter-se em Portugal continental pelo menos até à tarde de quinta-feira, altura em que está previsto o regresso da chuva, mas apenas para a região Norte, disse a meteorologista Paula Leitão.

Em declarações à Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que o tempo seco e frio, com as temperaturas mínimas a manterem-se abaixo de zero em várias regiões do país, vai continuar pelo menos até quinta-feira à tarde.

Para já vamos continuar sem grandes alterações nas temperaturas. O tempo vai continuar frio com vento de quadrante leste. Mas na terça e quarta-feira, o vento vai soprar com menos intensidade o que vai originar menos desconforto térmico

De acordo com Paula Leitão até quinta-feira as mínimas vão manter-se por exemplo a rondar os -6 graus Celsius na região de Trás-os-Montes (-4 em Bragança).

"A partir de sexta-feira vamos ter uma pequena subida de temperatura. Neste dia vamos ter em Bragança uma mínima de 02 graus", disse.

Apesar da subida na sexta-feira, segundo Paula Leitão, o tempo vai continuar frio.

"No que diz respeito a precipitação, há uma probabilidade de chuva fraca a partir da tarde de quinta-feira mas apenas na região Norte. Há ainda uma possibilidade de chuva na segunda e terça-feira em todo o território, mas ainda é cedo para certezas", disse.

O IPMA colocou até quarta-feira de manhã (dia 06) nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

Os distritos de Lisboa, Setúbal, Évora, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Aveiro vão estar sob aviso amarelo até às 10:00 de quarta-feira.