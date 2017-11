Pub

Diretor do Agrupamento de Escolas da região diz que o espaço já foi desinfestado

Foram encontrados, na passada quarta-feira, fezes de rato nos fogões da cozinha do pólo 2 do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros. A situação terá sido, inclusivamente, fotografada.

"No momento em que a empresa que está contratualizada para servir refeições foi à cozinha, percebemos que havia dejetos de rato no fogão. Esse fogão não é utilizado para cozinhar e aquele espaço só é servido para servir refeições, portanto deverá ter acontecido na noite de terça-feira", afirmou o diretor do agrupamento, Paulo Dias, à rádio Onda Livre.

Tudo aconteceu num espaço em que não são confecionadas refeições, com esta a serem entregues por uma empresa privada. Contudo, os alunos, do 3.º ao 6.º ano, comem no referido espaço.

"Eu creio que poderá ter a ver com o facto de estar a acontecer obras no ginásio e de poderem ter desalojado algum ninho que exista por ali, porque aquilo não esta propriamente limpo. O espaço entre o ginásio e a escola tinha muito mato e os alunos atiram para lá restos de pão, fruta e mais algumas coisas. Provavelmente, os ratos vão-se alimentando disso", acrescentou.

Paulo Dias disse à mesma rádio que não foram encontrados ratos, nem vestígios dos mesmos, noutras partes da escola que, no dia seguinte, quinta-feira, voltou à atividade normal, com os alunos a fazerem as refeições no refeitório onde foram encontrados os dejetos.

Disse ainda que a empresa "que faz a desinfestação" da escola "tratou da situação". "Depois lavámos e desinfestamos o espaço, inclusivamente a loiça", disse ainda.

É na referida cozinha que se realiza a parte prática dos cursos de restauração.