Pub

Vítima mortal é homem de 83 anos. Mulher, com 80, ficou em estado grave e a filha do casal ficou com queimaduras nas mãos

Uma explosão na caldeira de uma casa em Amarante, esta quarta-feira, provocou um morto e dois feridos, disse ao DN fonte dos Bombeiros Voluntários locais.

A vítima mortal é um homem de 83 anos, com a mulher, de 80 anos, a permanecer em estado grave. A filha do casal, com cerca de 50 anos, ficou com queimaduras nas mãos e não está em estado grave, de acordo com a mesma fonte.

Dirigiram-se ao local três ambulâncias dos bombeiros, dois veículos de combate a incêndios, a GNR e veículos SIV (suporte imediato de vida) e VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do INEM.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O alerta foi dado as 18:00

Em atualização