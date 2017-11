Pub

Hoje e amanhã, especialistas de todo o mundo passam pela Fundação Calouste Gulbenkian

É uma espécie de Web Summit da inovação social e decorre hoje e amanhã na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A maior conferência europeia sobre empreendedorismo social tem como palco Portugal e, por cá, vão passar os comissários europeus Carlos Moedas e Marianne Thyssen e empreendedores sociais da Europa e fora dela. A iniciativa com o título Novas Perspetivas para a Inovação Social tem mais de cem oradores e 1400 participantes inscritos.

Com a organização conjunta da Comissão Europeia, do governo português e da Fundação Calouste Gulbenkian, o encontro pretende discutir as tendências para o futuro na área da inovação social e ajudar a promover estes projetos. Por cá vão passar exemplos internacionais de projetos bem-sucedidos e também alguns exemplos nacionais.

Portugal é um país pioneiro na União Europeia, ao canalizar fundos estruturais europeus para o investimento em inovação social. Nesse âmbito foi criada a Iniciativa Portugal Inovação Social, que gere 150 milhões de euros para a capacitação e o apoio financeiro de projetos. É esse exemplo que Portugal vai tentar transmitir a outros Estados membros.

No campo das tendências para o futuro, tudo aponta para projetos orientados para causas locais e que tenham uma visão sistémica em reação aos problemas que pretendem resolver, antecipa a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, membro da Comissão da Indústria, Investigação e da Energia e antiga relatora para a execução Horizonte 2020, que também vai estar presente na conferência.

Na sessão de abertura vai estar o comissário português Carlos Moedas e o primeiro-ministro, António Costa. Vai ser ainda transmitida uma mensagem em vídeo do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. A fechar a conferência, amanhã, vai estar a comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen.

Pelo meio, nos dois dias, vão ser apresentados mais de 30 projetos de inovação social que dão cartas tanto lá fora como em Portugal. Entre os exemplos nacionais estão o ColorADD (um sistema para daltónicos, usado em todo o mundo), a Academia de Código (que ensina desempregados a programar e tem uma taxa de empregabilidade de 95%), a SPEAK (uma aplicação que ajuda a combater a barreira linguística para refugiados e migrantes e que já foi exportada) ou a Fruta Feia (que por semana evita o desperdício de dez toneladas de frutas e legumes).

Também vão estar por Lisboa os responsáveis da Nesta, uma fundação mundial de inovação social, da Techfugees, empresa que criou soluções tecnológicas para auxiliar os refugiados, da Riverside School, uma organização indiana que usa um método inovador de ensino virado para a resolução de problemas, ou da Fundação LEGO, que trabalha com a UNICEF para promover a aprendizagem através da brincadeira.

Pelo meio vão ser lançados novos prémios e anunciados os vencedores das edições deste ano, como o da inovação para os doentes e o vencedor do Prémio Europeu de Inovação Social. Estão também previstos workshops como o "Food from the Oceans", que vai ensinar os participantes a cozinhar com algas.