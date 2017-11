Pub

O Media Lab voltou a receber alunos bilingue do Colégio St. Julians e os estudantes da Escola Básica 2º e 3º Ciclos D. Pedro IV para uma aventura pelos corredores do Diário de Notícias.

Durante uma conversa inicial sobre a história do DN e a evolução do jornalismo, um dos pequenos interveio para dizer que "sem as notícias estamos desligados do mundo".

A seguir, os jovens meteram mãos à obra em três frentes: a primeira página de um jornal, um noticiário televisivo e outro radiofónico. Conseguir tomar conta da atualidade não é tarefa fácil, eles perceberam isso e acabaram por se mostrar à altura do desafio.

Ainda deu tempo para dar um "saltinho" às redações do DN e da TSF e perceber como tudo funciona. No final, partiram todos contentes com os seus trabalhos jornalísticos para mostrar na escola e em casa.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.