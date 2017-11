Pub

Liberação já tinha sido acordada, garante a empresa onde José machado trabalhava

A empresa onde trabalhava o português morto na Nigéria que foi esta quarta-feira encontrado morto, pagou um resgate por José Machado e até já tinha acordado a libertação do trabalhador.

Em comunicado, a AG Dangote confirma que José Machado, de 51 anos e encarregado geral na obra, foi encontrado morto esta quarta-feira. "Apesar do pagamento do devido resgate e de todos os esforços realizados pela empresa, em conjunto com as autoridades portuguesas e locais, para que procedessem à libertação do colaborador, José Machado não foi libertado, tal como tinha sido acordado", pode ler-se.

A empresa informa ainda que continua a colaborar com as autoridades locais nas investigações para que os sequestradores sejam presos e punidos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo as informações do gabinete do secretário de Estado das Comunidades, José Machado foi raptado a 23 de outubro na região de Kogi, na sequência de um tiroteio iniciado por um grupo de 15 homens armados, que causou também a morte de dois polícias. "Na ocasião foram mortos dois polícias que acompanhavam esse cidadão. Desde então, e até hoje, todas as entidades do Estado português cooperaram com as autoridades nigerianas na tentativa de obter a sua libertação".

"Foi com muita tristeza e profundo pesar que tive conhecimento do desfecho do rapto deste português. Vivemos desde a primeira hora o drama desta família. E com ela sofremos a sua dor neste momento. Resta-nos, agora, continuar apoiá-la", declarou o secretário de Estado das Comunidade Portuguesas, José Luís Carneiro, numa mensagem enviada à Lusa.