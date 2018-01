Pub

Devido às falhas nos chips, os dispositivos iOS podem ser atacados por hackers

A Apple confirmou que todos os seus sistemas e dispositivos iOS são vulneráveis às falhas Meltdown e Spectre, que deixam os aparelhos vulneráveis, por exemplo, à ação de hackers.

"Todos os sistemas Mac e dispositivos iOS são afetados, mas neste momento não são conhecidas formas de explorar estas falhas que estejam a afetar clientes. Uma vez que explorar estas questões exige que uma aplicação maliciosa seja carregada no seu dispositivo Mac e iOS, recomendamos que apenas descarregue software de fontes confiáveis como a App Store", revelou a Apple em comunicado.

A Apple informou ainda que as mais recentes atualizações dos sistemas protegem já os usuários contra a falha Meltdown, sendo que para os próximos dias está também prevista uma outra atualização para corrigir o navegador Safari, de forma a corrigir também e prevenir problemas derivado da outra falha, a Spectre.

Entretanto, também a Google e a Microsoft lançaram atualizações para prevenir ataques aos seus sistemas Android.

Os utilizadores de dispositivos Apple acreditavam que os sistemas operativos da tecnológica de Cupertino eram menos vulneráveis a problemas de segurança do que, por exemplo, smartphones Android ou computadores com sistema operativo da Microsoft. Porém, as falhas nos chips estendem-se às mais modernas unidades de processamento dos computadores, os microchips, que são fabricados pela Intel e ARM: juntas, as duas empresas fabricam chips para todo o mercado de informática.