A diretora-geral de Saúde comunicou as conclusões preliminares do relatório sobre o surto de legionella

O relatório do Instituto Ricardo Jorge sobre o surto de legionella que já infetou 54 pessoas conclui que a fonte da infeção estava de facto nas instalações do Hospital de São Francisco Xavier.

"A fonte de infeção estará localizada no perímetro do Hospital", a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.

Esta responsável, no entanto, não refere se a bactéria que infetou os utentes do hospital estava apenas nas torres de refrigeração -- como foi noticiado por alguns meios de comunicação social -- nem se na origem do surto foi falta de manutenção.

Relativamente a esta questão, disse esta responsável, o relatório foi agora entregue ao Ministério Público para apuramento de responsabilidades.

O número de infetados pela bactéria da legionella subiu esta quarta-feira para 54. Cinco pessoas morreram.