Carro foi lançado ontem pelo foguetão Falcão Heavy

O foguetão gigante Falcon Heavy largou ontem um carro vermelho, o Tesla Roadster, em direção a Marte. O lançamento foi um sucesso, segundo anunciou Elon Musk, o presidente da SpaceX. "Passou além da órbita de Marte e continuou em direção à cintura de asteróides", informou ele já de madrugada, através de um tweet.

A SpaceX tem neste momento em curso, através da Internet, uma transmissão a partir do interior do Tesla Roadster. Chama-lhe Live Views of Starman e dali vê-se a Terra. Por isso é bem possível que o carro, o boneco-astronauta que leva a bordo e batizado de Starman, bem como uma placa em que estão inscritos os nomes dos seis mil trabalhadores da SpaceX fique mesmo por aqui, pela órbita da Terra.