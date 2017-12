Pub

Bragança deverá chegar aos quatro graus negativos

Os distritos de Bragança, Guarda e Leiria vão apresentar temperaturas mínimas abaixo de zero, a partir do final da tarde de hoje e durante a madrugada de domingo, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão do IPMA de temperatura mínima no distrito de Bragança será de quatro graus celsius negativos, enquanto na Guarda o mercúrio nos termómetros baixará de cinco graus durante o dia até dois graus abaixo de zero à noite.

O distrito de Leiria, com uma máxima de 13 graus, apresentará uma mínima de um grau negativo.

Para os distritos de Braga, Vila Real e Viseu, no período compreendido entre o final da tarde de hoje e o final da madrugada de domingo, prevê-se zero graus de registo mínimo.

O IPMA lançou um aviso amarelo (o segundo numa escala de quatro) para os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Aveiro até às 09:59 de segunda-feira, devido à "persistência de valores baixos de temperatura mínima".

Nos restantes distritos de Portugal continental, a temperatura mínima à noite será de um grau celsius em Beja, dois em Viana do Castelo, Porto e Castelo Branco e três em Aveiro e Portalegre.