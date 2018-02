Pub

Pedro Pedro e Carlos Gil fizeram desfilar as coleções de moda outono-inverno na Semana de Moda de Milão, pela mão do Portugal Fashion. E o público aplaudiu de pé

Esta quinta-feira, 22 de fevereiro, a moda portuguesa voltou a pisar solo italiano com Pedro Pedro e Carlos Gil a apresentarem as coleções para mulher de outono / inverno para 2018-2019. Padiglione Visconti, na Via Tortona 58, em Milão foi o espaço escolhido para dar a conhecer as propostas dos dois designers portugueses que nesta Semana de Moda de Milão, com o apoio do Portugal Fashion, mostraram propostas para uma mulher formal, elegante e ativa usar na próxima estação fria.

Pedro Pedro foi o primeiro a apresentar a coleção, intitulada Le Bureau (O Escritório). Rompendo com o estilo casual sportswear que tem vindo a seguir, o estilista português surpreendeu com peças mais formais, capazes de transportar o público para o ambiente de trabalho. "Não gosto de estagnar. Gosto de me desafiar a mim próprio. É claro que se nota que são coisas minhas, têm o meu cunho, mas o intuito era dar uma proposta a mulheres mais adultas. Uma classe de roupa que tem sido negligenciada é a roupa de trabalho e eu procurei dar uma proposta interessante fugindo um pouco à camisa branca e ao fato, tentando dar mais personalidade à roupa de trabalho", declarou Pedro Pedro depois do desfile.

Claramente inspirado no workwear, para o próximo inverno, Pedro Pedro trouxe à passerelle camisas, algumas abertas nas costas ou nos ombros, saias e vestidos longos, algumas sobreposições, modelos de gola alta e peças oversize. Um formal desconstruído à medida do designer: "Os grandes volumes tornam tudo menos formal, apesar das cores serem todas muito formais e clássicas: o camel, o castanho, o branco. Eu queria agarrar naquilo que é a ideia de que uma camisa é uma camisa e brincar um bocadinho para torná-la interessante e diferente, usando os materiais apropriados", explicou.

Além dos tons neutros surgem, por vezes, cores como o amarelo e o azul. Quanto a tecidos, a aposta foi para o algodão, lãs grossas e sarjas brutas. Materiais impermeáveis e protetores também marcaram presença: " Nas últimas estações têm sido os materiais mais interessantes. Acho que o vestuário passa muito pela inovação dos materiais, se calhar as formas já estão todas feitas e portanto aqui é uma questão de styling e de tentar inovar. Onde há o grande salto e de grande importância é na parte técnica dos materiais e na evolução que eles têm tido", afirmou.

Se a mulher de Pedro Pedro cresceu, está mais madura e mais forte, segundo do estilista, ela vai ao encontro da mulher ideal apresentada por Carlos Gil.

Inspirado na correria do quotidiano, o estilista desenvolveu peças que considera serem adaptáveis a qualquer hora do dia. "Vinte e Quatro Horas", assim se chama o trabalho que trouxe à passerelle italiana, poucas horas depois do desfile de Pedro Pedro.

"Esta coleção é inspirada numa mulher de 24h. Uma mulher que se veste de manhã, mas que a vida dela não são exclusivamente 8 horas de trabalho, depois da hora laboral ela tem sempre algo mais. E tem algo preparado, seja no escritório ou no carro. Um peça ou acessório que a transforme, permitindo a ida a uma festa ou a um cocktail", explicou Carlos Gil.

É uma mulher que se desdobra, estando sempre pronta para todas as ocasiões. Assim como as peças do estilista. Casacos reversíveis que facilmente se convertem de um ambiente formal para outro mais festivo: "Pode ser desde um sapato que lhe dê outro brilho, até ao próprio bomber de palietes ou algo dourado. A coleção tem sempre um apontamento de dourado ou de prata, de reflexos, porque é inspirada nas luzes e nos reflexos da noite".

O designer apostou numa paleta de cores bem diversificada, desde o azul, ao amarelo, laranja, rosa e verde. Apostando em vestidos e alguns casacos longos, todos com acabamentos perfeitos: "Tenho sempre um apontamento de cor muito forte nas coleções que vai desde os materiais aos acabamentos. Disso nunca foge, faz já parte da marca. Desde a caxemira à seda, às peles, tudo isso já faz parte da própria marca, depois o que vem a seguir é a inovação e criatividade que impera no momento".

A grande surpresa surgiu no fim com as modelos a desfilarem com os bombers reversíveis pendurados nas costas. Com casa cheia, a plateia aplaudiu de pé.

"Tenho muita honra de poder representar o meu país. Esta é a sexta vez que consigo estar presente e espero estar muito mais vezes. Tem sido com muita dificuldade, porque é muito expressivo financeiramente, mas com a ajuda do Portugal Fashion, abrem-se portas e tudo se torna possível".

