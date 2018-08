Descobertas em Braga 481 moedas romanas dos séculos I ao III

O Museu Pio XII, em Braga, descobriu 481 moedas romanas datadas do século I ao século III que permitem perceber o circuito de comércio no Mediterrâneo na época do Império Romano, anunciou esta quarta-feira a diocese de Braga.

"No total são 481 moedas, um tesouro que estava no muro de uma segunda 'domus' que descobrimos com esta sondagem. São coisas únicas, temos uma moeda do século I, moedas do século II, III, que permitem perceber todo o circuito de comércio à volta do Mediterrâneo durante aquele período", explicou à Lusa o diretor do museu, José Paulo Abreu.

Segundo o responsável, as moedas encontradas numa sondagem geofísica realizada pelo museu há dois anos "foram cunhadas desde a Síria, Turquia, Alemanha, França", sendo que os trabalhos, feitos há dois anos, revelaram ainda "toda a Braga Romana" debaixo do edifício do próprio museu, que pertence à diocese de Braga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

José Paulo Abreu adiantou ainda estar nos planos do museu, que ocupa um quarteirão no centro de Braga, continuar a explorar "o que está ali por baixo", existindo "uma candidatura para isso", mas que ainda não tem resposta.

"Temos a Braga Romana toda aqui por baixo do edifício. Temos a possibilidade de pôr à mostra quatro casas romanas, da elite, com arruamentos, muros e os fragmentos que aparece nessas coisas, como cerâmica do alto ao baixo-império, vidros, metais", apontou.

As moedas descobertas estão, desde hoje, em exposição no Museu Pio XII.