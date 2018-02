Pub

É esperado um Entrudo chuvoso, sobretudo no Norte e Centro do país, o que pode obrigar a cancelar alguns desfiles

Só nas horas que antecedem os desfiles de Carnaval é que as organizações vão decidir se os corsos saem ou não à rua. Para já, as previsões indicam que há a probabilidade de chuva entre domingo e terça-feira, sobretudo no Norte e Centro do país, razão pela qual os responsáveis não excluem a hipótese de ter de cancelar ou adiar os festejos. No Sul, é pouco provável que o mau tempo estrague a festa, pelo que as associações do setor turístico esperam ocupações hoteleiras próximas dos 50%.

Ao que tudo indica, as miniférias de Carnaval vão ficar marcadas por uma ligeira subida das temperaturas máxima e mínima na ordem dos quatro graus, que vem acompanhada de chuva. Ricardo Tavares, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), diz que "a partir de sexta-feira há uma tendência para subida da temperatura, que se mantém durante o fim de semana".

De acordo com o especialista, "no sábado não se prevê precipitação em nenhuma zona do país, mas apenas alguma nebulosidade". Um cenário que muda no domingo, dia em que a probabilidade de precipitação no Norte e Centro do país varia entre os 50% e os 75%, não estando excluída a hipótese de chover também no Sul. Uma situação que, de acordo com as previsões feitas ontem, se mantém na segunda e na terça-feira, com uma probabilidade de precipitação no Norte e Centro que oscila entre os 40% e os 60%.

No que diz respeito à queda de neve, poderá ocorrer hoje "acima dos 600 a 800 metros", amanhã acima dos 800 e na sexta "acima dos 600 a 800 metros". Entre domingo e terça-feira, Ricardo Tavares diz que "se houver precipitação, há sempre possibilidade de ser de neve nas terras altas do Norte e Centro".

Organizações expectantes

A cerca de uma semana do Entrudo, a expectativa das organizações é que as previsões se alterem, o que, de acordo com o IPMA, poderá acontecer. "Ainda é muito cedo. Não estamos a dar muita importância às previsões. Andamos o ano todo a preparar isto e acreditamos que vai estar um sol espetacular. Temos tudo preparado e pensamos sair", diz ao DN Alexandre Oliveira, presidente da Associação do Carnaval da Bairrada, que organiza os desfiles na Mealhada. Poderá ou não haver adiamento, assume o responsável, mas a decisão só será tomada na hora.

Em Ovar, a esperança também é de que não chova. "Ainda faltam alguns dias. Cerca de uma a duas horas antes dos desfiles avaliamos se há ou não condições para sair à rua", adianta ao DN Alexandre Rosas, vereador da Câmara Municipal de Ovar, onde no domingo e na terça-feira deverão desfilar cerca de duas mil pessoas. Por respeito às tradições religiosas, caso os corsos sejam cancelados, não será marcada uma nova data. "Se não houver condições, devolvemos às pessoas o dinheiro do ingresso. É uma gestão difícil, mas estamos no inverno e sabemos que há a probabilidade de isso acontecer", refere o edil, destacando que já esgotaram os bilhetes de bancada para domingo.

Já em Estarreja, fonte da organização indica que, para já, "não estão previstas alterações". "Numa altura mais próxima são tomadas decisões, consoante o cenário que surgir", diz a mesma fonte.

Portugueses rumam ao Sul

No Algarve, onde as probabilidades de chuva são baixas, as expectativas em relação à ocupação hoteleira são boas. "Os sinais são positivos. Apesar do frio, o tempo está bom, pelo que existem expectativas interessantes para a região a partir de sexta-feira. O mercado nacional reage de forma positiva e desce até ao Sul do país", avança ao DN Desidério Silva, presidente da Região de Turismo Algarvia. Poderá registar-se um "ligeiro crescimento" nas reservas para este período, mas "não será muito acentuado".

Uma opinião semelhante é partilhada por Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que lembra que "quando existem pontes, há um aumento da procura por parte do mercado interno". Contudo, adianta, "verifica-se mais uma perspetiva de consolidação do que de aumento". É esperada uma taxa de ocupação de 47%, ligeiramente superior à do ano passado (46,7%). Mas bem melhor do que a de janeiro, que, segundo Elidérico Viegas, se situou nos 33%.

"O Carnaval tem uma influência enorme no aumento da procura, pois permite estadas um pouco mais prolongadas e as pessoas são atraídas por preços mais acessíveis, uma vez que estamos em época baixa", explica o presidente da AHETA. No entanto, "após o crescimento verificado nos últimos três anos, não será possível registar grandes subidas". A tendência, prossegue o responsável, "é de consolidação das taxas de ocupação nos níveis atingidos nos últimos três anos e de melhoria de resultados".

Contactada pelo DN, fonte oficial do grupo Vila Galé revela que "embora ainda exista alguma disponibilidade, as reservas para o período do Carnaval seguem a bom ritmo, estando 10% acima do registado em igual período do ano passado". Segundo a mesma fonte, os clientes nacionais, do Reino Unido e da Alemanha continuam a ser os que mais procuram Portugal nesta altura do ano.