Pesquisas comprometedoras encontradas no computador na base da decisão dos juízes. E tudo começou num mestrado de realização para cinema e televisão

Parece um filme mas é vida real e o desenlace foi nesta quarta-feira conhecido com a condenação de uma professora a 17 anos de cadeia, por homicídio qualificado e incêndio, como se pode ler na página da internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.



Tudo terá começado em 2011 quando um casal se terá apaixonado num mestrado de realização e cinema. A relação evoluiu mas a vítima, Hugo Oliveira, passou por um período do qual nunca se recompôs devido ao facto de não conseguir trabalho.



Ainda no mestrado o casal terá aprendido a fazer efeitos especiais com gelo seco. Falamos de um produto feito à base de dióxido de carbono que após molhado intoxica caso seja utilizada em grande quantidade.



A residirem no Norte, Hugo Oliveira tornou-se alegadamente instável, a tal ponto que quis fazer um pacto de suicídio com a namorada. Entre tanta turbulência e muitas viagens para distrair pela Europa fora (Madrid, Veneza, Roma, Paris) para além de uma casa de fim-de-semana no Parque das Nações, e Lisboa, a vítima não terá conseguido melhorar.



O que se sabe que aconteceu na véspera de Natal de 2016, altura da morte, é que o casal encomendou gelo seco, segundo o Ministério Público apenas uma manobra de diversão, e que Hugo apareceu morto na cama após ingerir comprimidos para dormir. Os juízes consideram que a professora aproveitou a tendência suicida do namorado para resolver o assunto em definitivo.



Na noite do incêndio não pediu ajuda e apanhou um táxi do Parque das Nações até Vila Nova de Gaia. Posteriormente disse às autoridades que apenas ajudou o namorado a morrer, como ele pretendia.



Porém, as perícias informáticas descobriram pesquisas comprometedoras: Como matar alguém com gelo seco, como matar uma pessoa sem deixar pistas, quanto tempo é necessário estar alguém exposto ao dióxido de carbono para morrer.



Porém, estas pesquisas, apesar de terem sido a base da condenação, nunca foram discutidas em tribunal o que não terá permitido à ré dar a sua versão. A docente, que continua em prisão preventiva, vai recorrer da sentença que prevê o pagamento de 59 mil euros aos pais da vítima e ao proprietário do prédio que ardeu.