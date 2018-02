Como a batalha de Manuel Forjaz inspirou os portugueses

Pub

Empresário participou num programa na TVI onde falava do seu quotidiano. No Facebook era seguido por milhares

"Posso morrer de cancro, mas ele nunca me matará". A célebre frase foi dita por Manuel Forjaz, em janeiro de 2014, cerca de quatro meses antes de falecer. Morreu vítima de um cancro de pulmão, aos 50 anos, após cinco anos de uma batalha contra a doença, que decidiu partilhar com os portugueses. Criou uma página no Facebook, dava conselhos, fazia palestras e participou num programa da TVI, com José Alberto Carvalho, onde falava da sua vida. "Comecei a aperceber-me de que havia um conjunto de mitos e desconhecimentos que assustavam as pessoas e faziam do cancro uma coisa pior do que aquilo que ele é", disse em entrevista à Notícias Magazine, que é distribuída com o DN.

Manuel Forjaz foi economista, empresário e professor universitário. Tal como a vice-presidente do Facebook para a Europa, que anunciou recentemente que não espera deixar de trabalhar porque tem um linfoma folicular, o português contou que o cancro não alterou praticamente em nada a sua vida. "No dia a dia, não deixo que o cancro me toque. Se tenho dores, tomo compridos. Continuo a trabalhar, a dar aulas, a viajar, com vida social", afirmou. No entanto, assumiu, não conseguia fazê-lo sempre: "Há dias difíceis, pós-químio, em que não consigo levantar-me, dias em que a dor me desfoca a concentração."

Orador de excelência, Manuel Forjaz tornou-se uma inspiração para muitas pessoas, que o seguiam na luta contra o cancro. Quando criou a página do Facebook percebeu "a importância do que andava a fazer, de como podia mudar a vida das pessoas. Foi um espanto".