Um dos feridos está em estado grave. Acidente ocorreu no IC 33

Um morto e quatro feridos, um deles grave, foi o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros no IC 33, no concelho de Grândola (Setúbal), disse hoje à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente que provocou a morte de um homem, de 56 anos, foi dado pelas 02:25.

O acidente, que ocorreu ao quilómetro 44 do Itinerário Complementar (IC) 33, junto ao cruzamento de Carvalhal- Troia, provocou ainda um ferido grave, de 29 anos, e três feridos ligeiros, tendo estado a estrada cortada ao trânsito nos dois sentidos durante duas horas.

As operações de socorro mobilizaram 20 operacionais e nove veículos dos bombeiros de Grândola, Alcácer do Sal, Santiago do Cacém e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR.