A criança foi retirada do local do acidente de helicóptero e transportada para uma unidade hospitalar

Uma colisão entre cinco veículos ligeiros ocorrida este domingo, na estrada nacional 349 no concelho de Torres Novas, fez seis feridos, um deles uma criança que ficou ferida com gravidade, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

A mesma fonte precisou que a vítima mais grave é a criança, sem precisar a idade.

Em declarações à Lusa, a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém precisou que três das vítimas do acidente, incluindo a vítima menor de idade, ficaram encarceradas.

A criança foi entretanto desencarcerada e será retirada do local do acidente de helicóptero e transportada para uma unidade hospitalar.

Pelas 19:30, as outras duas vítimas estavam ainda encarceradas.

No local do acidente estão 29 operacionais, incluindo os bombeiros voluntários de Torres Novas e do Entroncamento e elementos de equipas médicas, apoiados por 14 veículos.

A circulação na estrada nacional 349, conhecida como Avenida do Bom Amor, está cortada nos dois sentidos.