Colégio Manuel Bernardes visita o Media Lab

Pub

Os alunos do pré-escolar do Colégio Manuel Bernardes vieram ao Media Lab visitar a redação do Diário de Notícias e a da TSF.

Para que os alunos conheçam melhor a profissão de jornalista, foi-lhes contada a história do "Pedro, o Jornalista". Esta história explica todo o funcionamento de uma redação, bem como todas as profissões na área do jornalismo.

Os alunos, todos de 5 anos, fizeram ainda, em conjunto, uma primeira página de um jornal e levaram-na para casa.

O momento alto da sessão foi quando as crianças foram ao estúdio da TSF cantar o hino da sala a que pertencem no colégio, a sala B.

As professoras consideraram importante o projecto, uma vez que estão a ensinar as profissões às crianças.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt..

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.