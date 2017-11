Pub

Investigação comprova que aquecimento global nunca foi interrompido

O aumento da temperatura no mundo tem sido contínuo, sem qualquer interrupção do aquecimento global entre 1998 e 2012 como propunham alguns estudos, indica um novo trabalho de investigação hoje divulgado na revista Nature Climate Change.

Professores da Universidade do Alasca em Fairbanks e especialistas na China construíram uma base de dados sobre temperaturas mundiais que melhora significativamente a representação do Ártico durante o período entre 1998 e 2012, período conhecido como "hiato do aquecimento global".

Especialistas em clima têm discutido a suposta pausa no aumento das temperaturas, segundo alguns devido ao fenómeno meteorológico El Nino (alteração da temperatura no oceano Pacífico) muito forte em 1997-98 e ausência de El Nino nos anos seguintes.

Essa pausa no aquecimento global pareceu estranha para alguns cientistas, já que as temperaturas médias globais do planeta têm vindo a aumentar ao longo do século passado e este século, tendo havido um aceleramento à medida que mais dióxido de carbono entra na atmosfera.

"Recalculamos as temperaturas globais médias de 1998-2012 e descobrimos que a taxa de aquecimento global continuou a aumentar em 0,112 graus celsius por década em vez de diminuir 0,05 graus", disse Xiangdong Zhang, especialista em atmosfera do Centro Internacional de Pesquisa do Ártico, na Universidade do Alasca em Fairbanks, que trabalhou com outros especialistas de Pequim e com agências chinesas que estudam o Ártico.

De acordo com Zhang, as novas estimativas indicam que o aquecimento no Ártico nesse período foi seis vezes superior à média global.

A equipa desenvolveu novos métodos para poder juntar aos dados globais a temperatura do Ártico já que na maioria das estimativas que são feitas essa zona do planeta não é incluída, por não ter uma boa rede de instrumentos para recolher as temperaturas.