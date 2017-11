Pub

Atropelamento na origem da situação. Circulação reaberta após cerca de uma hora. Homem atropelado ficou em estado grave

A circulação de comboios na linha de Cascais esteve interrompida esta tarde em ambos os sentidos devido a um atropelamento junto à estação de Santos, em Lisboa, informou à agência Lusa fonte da CP.

Segundo a CP, a circulação dos comboios esteve interrompida em ambos os sentidos.

Fonte do Regimento dos Sapadores dos Bombeiros de Lisboa disse à Lusa que o alerta foi dado às 16:11, tendo sido deslocados para o local 13 bombeiros com três veículos, além do INEM e da PSP.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou que o homem atropelado ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital de São José.