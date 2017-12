Pub

Plenário geral de trabalhadores vai perturbar o serviço no período da manhã

Os autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vão circular na quarta-feira "com perturbações" entre as 8:30 e as 14:00, devido a um plenário geral de trabalhadores, revelou esta terça-feira a empresa.

Em comunicado, a STCP alerta que, a partir das 9:30, "as perturbações" no serviço vão abranger todas as linhas e que antes disso, a partir das 8:30, serão mais afetadas "as linhas mais longas e com início ou término fora do concelho do Porto".

De acordo com a STCP, "a partir das 14:00, o serviço retomará progressivamente a normalidade".

A empresa nota que "os clientes de títulos Andante podem usar os operadores aderentes como alternativa de transporte", apontando como exemplo "a Metro do Porto e a CP, nas respetivas áreas de validade".

De acordo com a empresa, "as assinaturas STCP também serão aceites por Metro do Porto e CP nas áreas correspondentes à rede STCP".

A empresa acrescenta que a informação sobre os autocarros a circular vai ser disponibilizada nos "sistemas de informação em tempo real", seja por mensagem de telemóvel (SMSBUS), através da página da Internet da STCP ou da aplicação de telemóvel (move-me.amp).

"A STCP lamenta os inconvenientes que possam resultar desta perturbação de serviço prestado, apelando à melhor compreensão dos seus clientes", acrescenta o comunicado.