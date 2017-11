Pub

O Centro Hospitalar de Lisboa Norte vai melhorar algum equipamento para diminuir o consumo de água evitando o desperdício

O período de seca severa ou extrema que o país atravessa e os seus evidentes impactos têm levado o Governo a apelar, nos últimos tempos, à poupança e à melhor gestão da água. Neste sentido, o Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) já tomou algumas medidas, como a alteração nos planos de rega - esta passou a ser feita apenas uma vez por semana ao invés de diariamente como era até à data.

No CHLN já existe um plano de combate ao desperdício de água, mas os responsáveis decidiram reforçá-lo, visando assegurar um consumo responsável e compatível com a incerteza e imprevisibilidade da seca que vivemos.

Assim, o Conselho de Administração do CHLN quer proceder à verificação regular de roturas ou fugas de água, e ao alargamento do plano de implementação de torneiras temporizadas em zonas de uso público, juntamente com o lançamento de uma campanha de sensibilização interna para a necessidade de um consumo ainda mais eficiente e responsável da água, uma vez que esta "é um bem de todos e para todos, indispensável à vida mas cada vez mais escasso, pelo que urge assegurar e garantir ao máximo o seu uso racional e eficiente", pode ler-se num comunicado enviado pelo Centro Hospitalar.

Evitar a lavagem dos edifícios, pavimentos ou viaturas nas horas mais quentes e passar a utilizar produtos de limpeza que reduzam o consumo de água, são também medidas a adotar pelo CHLN que consome diariamente 498 metros cúbicos, tendo em conta as 20 mil pessoas que recorrem ao espaço diariamente, o que o torna uma das instituições de saúde que mais pode contribuir e beneficiar desta campanha de sensibilização que pretende envolver toda a população.